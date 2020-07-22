Фонд гарантування продає кредитні портфелі Дельта банку
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"Фонд гарантування вкладів проводить продаж кредитних портфелів АТ "Дельта Банк", до складу яких входять кредити, забезпечені іпотекою, транспортними засобами та беззаставні кредити",- йдеться в повідомленні.
28 липня відбудуться торги з продажу пулу кредитів, який складається з прав вимоги та інших майнових прав за 1 790 кредитними договорами, що включають кредити, забезпечені іпотекою, транспортними засобами та беззаставні кредитні договори. Початкова ціна лоту – 73,173 млн грн.
30 липня на аукціон виставляється кредитний портфель, який складається з прав вимоги та інших майнових прав за 878 кредитними договорами, що включають кредити, забезпечені іпотекою, транспортними засобами та беззаставні кредитні договори. Початкова ціна лоту – 15,495 млн грн.
Торги пройдуть в системі ProZorro.ПРОДАЖІ. за голландською моделлю аукціону. Взяти участь можуть як юридичні, так і фізичні особи.
Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2020 році планує завершити ліквідацію АТ "Дельта Банк".