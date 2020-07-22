Фонд гарантування продає кредитні портфелі Дельта банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж 28 і 30 липня 2020 року кредитні портфелі АТ "Дельта Банк" у системі ProZorro.ПРОДАЖІ.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів проводить продаж кредитних портфелів АТ "Дельта Банк", до складу яких входять кредити, забезпечені іпотекою, транспортними засобами та беззаставні кредити",- йдеться в повідомленні.

28 липня відбудуться торги з продажу пулу кредитів, який складається з прав вимоги та інших майнових прав за 1 790 кредитними договорами, що включають кредити, забезпечені іпотекою, транспортними засобами та беззаставні кредитні договори. Початкова ціна лоту – 73,173 млн грн.

30 липня на аукціон виставляється кредитний портфель, який складається з прав вимоги та інших майнових прав за 878 кредитними договорами, що включають кредити, забезпечені іпотекою, транспортними засобами та беззаставні кредитні договори. Початкова ціна лоту – 15,495 млн грн.

Торги пройдуть в системі ProZorro.ПРОДАЖІ. за голландською моделлю аукціону. Взяти участь можуть як юридичні, так і фізичні особи.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2020 році планує завершити ліквідацію АТ "Дельта Банк".