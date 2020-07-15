Фонд гарантування повторно виставив на торги кредити "Дельта Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повторно виставляє на продаж 21 липня 2020 року пул кредитів АТ "Дельта Банк" за стартовою ціною 837,9 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 21 липня 2020 року заплановано проведення аукціону з повторного продажу пулу активів АТ "Дельта Банк", що сформований переважно з кредитів суб’єктів господарювання", - йдеться в повідомленні.

Початкова ціна лоту – 837,9 млн грн.

До складу пулу входять права вимоги та майнові права за 987 кредитними договорами укладеними з суб’єктами господарювання, 17 іпотечних кредитів фізичних осіб, 82 кредити фізичних осіб, що забезпечені рухомим майном та іншою заставою, 26 кредитів фізичних осіб без забезпечення, 13 об’єктів нерухомого майна та майнових прав на нерухоме майно, основних засобів, а також дебіторська заборгованість та майнові права за дебіторською заборгованістю.

Торги пройдуть на електронному майданчику ProZorro.ПРОДАЖІ за голландською моделлю аукціону з поступовим зниженням ціни впродовж дня.

Зазначається, що в торгах можуть взяти участь юридичні та фізичні особи.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2020 році планує завершити ліквідацію АТ "Дельта Банк".