Фонд гарантування виставляє на продаж приміщення головного офісу "Дельта Банку" в Києві

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 16 липня 2020 року у системі ProZorro.Продажі проведе аукціон із продажу приміщення головного офісу "Дельта Банку" у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"16 липня на аукціон виставляється приміщення, в якому знаходився головний офіс АТ "Дельта Банк", - найбільшого банку в управлінні Фонду. Приміщення розташоване у м. Києві, на бульварі Дружби Народів, 38, в 5 хвилинах від метро "Дружби народів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальна площа приміщення становить 3883,40 кв.м. "Дельта Банку" належать 1-4 поверхи багатоповерхового будинку, а також підвал і мезонін. На території будівлі є місця для паркування. Приміщення банку оснащене всіма комунікаціями, необхідними для офісу. До лоту також входять основні засоби у кількості 6423 одиниць, серед яких офісні меблі, засоби зв’язку, оргтехніка.

Фонд гарантування продає приміщення головного офісу "Дельта Банку"

Поруч приміщенням головного офісу знаходяться важливі транспортні вузли, сучасні бізнес-центри, Ботанічний сад ім. Гришка, парк "Співоче поле", монумент "Батьківщина-Мати".

Аукціон з продажу об’єкту відбудеться в системі ProZorro.Продажі за голландською моделлю. Взяти участь в торгах можуть як юридичні, так і фізичні особи.

Початкова ціна лоту – 156,269 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів анонсував серію аукціонів з продажу пулів активів неплатоспроможного АТ "Дельта Банк" у червні-серпні 2020 року. Всього заплановано виставити на продаж понад 50 пулів активів загальною балансовою вартістю близько 64 млрд грн.

Фонд гарантування у 2020 році планує завершити ліквідацію АТ "Дельта Банк".