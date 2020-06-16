Фонд гарантування продає чотири пули активів "Дельта Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 22, 23 червня та 2 липня 2020 року проведе аукціони з продажу 4 пулів активів АТ "Дельта Банк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сформував 4 пули, що складаються переважно з кредитів виданих юридичним особам та дебіторської заборгованості, а також кредитів фізичних осіб. Усі активи перебувають на балансі АТ "Дельта Банк" і неодноразово виставлялися на продаж, як на індивідуальних торгах, так і в складі пулів, але не знайшли свого покупця… Усі торги пройдуть на електронному майданчику ProZorro.ПРОДАЖІ за голландською моделлю аукціону з поступовим зниженням ціни впродовж дня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 22 червня 2020 року торгуватимуться лоти: GL3N718482, GL19N018480: пули активів, у складі яких 215 кредитів суб’єктів господарювання, 57 іпотечних кредитів фізичних осіб, 48 кредитів фізичних осіб, що забезпечені рухомим майном та іншою заставою, 16 кредитів фізичних осіб без забезпечення, а також дебіторська заборгованість та майнові права на земельну ділянку, які частково знаходяться в заставі Національного банку України. Початкова ціна лотів – 705,9 млн грн.

23 червня 2020 року торгуватиметься лот: GL18N618516: пул активів, у складі якого права вимоги та майнові права за 987 кредитними договорами укладеними з суб’єктами господарювання, 15 іпотечних кредитів фізичних осіб, 71 кредит фізичних осіб, що забезпечені рухомим майном та іншою заставою, 19 кредитів фізичних осіб без забезпечення, а також дебіторська заборгованість та майнові права за дебіторською заборгованістю. Початкова ціна лоту – 3 847,2 млн грн.

2 липня 2020 року на торгуватиметься лот: GL18N018481: пул активів, до складу якого входять права вимоги та майнові права АТ "Дельта Банк" та АТ "ВТБ Банк" за 16 кредитними договорами укладеними з юридичними особами та дебіторська заборгованість, які частково знаходяться в заставі Національного банку України. Початкова ціна лоту – 34,9 млн грн.

У торгах можуть взяти участь юридичні та фізичні особи.

У Фонді гарантування зауважують, що більшість кредитів мають прострочку понад 7 років.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів анонсував серію аукціонів з продажу пулів активів неплатоспроможного АТ "Дельта Банк" у червні-серпні 2020 року. Всього заплановано виставити на продаж понад 50 пулів активів загальною балансовою вартістю близько 64 млрд грн.