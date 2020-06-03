Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 4 червня проведе аукціон з продажу офісних приміщень АТ «Дельта Банк» за стартовою ціною 68,48 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"4 червня 2020 року відбудеться англійський аукціон з продажу офісних приміщень АТ «Дельта Банк» загальною площею 1153,40 кв. м",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що приміщення об’єкту – фасадні, з великими вітринними вікнами. Місце розташування з високою пішохідною активністю, зручним транспортним сполученням, неподалік Центрального автовокзалу, станцій метро Голосіївська та Деміївська поруч з парковою зоною та поблизу Національного комплексу «Експоцентр України» .

Фонд гарантування виставить на торги офісні приміщення Дельта Банку

Аукціон з продажу об’єкту відбудеться на майданчику ProZorro.Продажі. Початкова ціна лоту – 68,48 млн грн.

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Як повідомляв Укрінформ, у другій половині травня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав активи 8 неплатоспроможних банків на 410 млн грн, з яких на суму 8,44 млн грн – активи АТ «Дельта Банк».