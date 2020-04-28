Фонд гарантування продає земельні ділянки Дельта Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж 162 земельні ділянки під Києвом, що обліковуються на балансі АТ «Дельта Банк».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів виставить на продаж земельні ділянки під Києвом, що обліковуються на балансі АТ «Дельта Банк». Відкриті торги пройдуть на електронному майданчику ProZоrro.Продажі. Учасникам аукціону буде запропонований великий вибір земельних ділянок різного призначення. Всього на торги буде виставлено 162 ділянки в декількох районах Київської області, а саме: Макарівському, Васильківському, Києво-Святошинському, а також у м. Бровари", - йдеться в повідомленні.

Площа земельних ділянок – від 0,37 до 18,24 га. Цільове призначення – індивідуальне житлове будівництво, селянське господарство, садівництво, городництво тощо. Кожна ділянка продаватиметься окремим лотом.

Виставлені на продаж лоти мають різну початкову вартість – від 531 994 грн до 21 806 831 грн.

Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону.