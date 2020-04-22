Фонд гарантування продає чотири пули активів банку "Надра"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 30 квітня 2020 року проведе аукціони з продажу 4 пулів активів ПАТ "КБ "Надра".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 30 квітня 2020 року заплановано проведення аукціонів з продажу пулів активів ПАТ "КБ "Надра". Торги пройдуть на електронному майданчику ProZorro.Продажі. Всього буде виставлено на продаж 4 пули активів банку", - йдеться в повідомленні.

Перший лот – це пул активів, у складі якого 827 кредитів суб’єктів господарювання, 4,2 тис. іпотечних кредитів фізичних осіб, 5,5 тис кредитів фізичних осіб, забезпечених автомобілями та рухомим майном, 169,2 тис кредитів фізичних осіб без забезпечення, майнові права та дебіторська заборгованість. Частина активів у складі пулу знаходиться в заставі Національного банку України. Початкова ціна лоту – 1,76 млрд грн.

Другий лот - пул активів, який складається з 14 кредитів суб’єктів господарювання, 12 іпотечних та 14 автокредитів фізичних осіб, понад 800 кредитів без забезпечення, 23 об’єктів нерухомості, а також основних засобів, майнових прав на нерухомість та дебіторської заборгованості. Початкова ціна лоту – 87,76 млн грн.

Третій лот - пул активів, у складі якого 70 іпотечних кредитів та 107 беззаставних кредитів фізичних осіб, а також майнові права. Початкова ціна лоту – 44,54 млн грн.

Четвертий лот - пул активів, який складається з майнових прав, що випливають з цінних паперів. Початкова ціна лоту – 8 млн грн.

Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону.