На Київщині відкрили справу через перешкоджання діяльності журналіста

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області , передає Укрінформ.

«На спецлінію 102 надійшло повідомлення від журналіста одного з центральних телеканалів про конфлікт у приміщенні Обухівської районної ради. На місці події працювали слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що представник ЗМІ отримав коментар від працівника органу місцевого самоврядування, але під час інтерв’ю між кореспондентом та правозахисниками посадовця Обухівської райради сталася словесна перепалка.

Після цього журналіст звернувся до поліції з заявою щодо перешкоджання його професійній діяльності.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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Наразі поліцейські встановлюють усі обставини конфлікту.

Триває слідство.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня до поліції столичної області на спецлінію 102 надійшло повідомлення від журналіста одного з центральних телеканалів про неправомірні дії невідомих осіб у селі Чайки.

Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 ККУ.