У Тернополі лабораторний центр збільшив свої потужності більш як у 5 разів

Майже у п’ять разів збільшив свої потужності Тернопільський обласний лабораторний центр з початку пандемії.

Про це передає Укрінформ із посиланнм на повідомлення обласного управління охорони здоров’я у Фейсбуці.

"Ми розпочинали тестування з 230 осіб, то сьогодні наш "рекорд" 1326 досліджень. Це є багато, але поки що з таким обсягом справляємося. Лікарі-вірусологи, лікарі особливо небезпечних інфекцій, лікарі-епідеміологи працюють практично без вихідних, їхній робочий день зараз ненормований. У багатьох з них він закінчується о 23-й годині або й пізніше", - наголосила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Станом на 15 вересня 2020 року в Тернопільській області за останню добу виявлено 385 нових випадків захворювань на коронавірус, з початку пандемії за результатами досліджень методом ПЛР – у 9611 випадках діагноз CОVID-19 підтверджено лабораторно. Померло в області за час пандемії 114 людей, видужало - 4263.

Як повідомляло агентство, в Україні за минулу добу, 14 вересня, виявили 2 905 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 159 702.