Медикам на Буковині планують підвищити зарплату на 70% - ОДА

У Чернівецькій області хочуть підвищити зарплати усім медикам, незалежно від їхньої роботи із хворими на COVID-19 - лікарі отримуватимуть на 70% більше грошей.

Про це під час брифінгу розповіла профільний заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає кореспондент Укрінформу.

"Як відомо, НСЗУ пропонує укладати контракт із лікарнями, які мають нестабільне фінансове становище – це психлікарня, обласний діагностичний центр, туберкульозний диспансер. Наразі вже на 10 мільйонів гривень укладено договорів з НСЗУ. Зараз основне наше завдання – це допомогти нашій управлінській медичній спільноті укласти окремі договори з НСЗУ, які дадуть можливість з першого вересня суттєво підвищити зарплати усім медпрацівникам на Буковині. Лікарям планують підвищити заробітні плати до 70%, медсестрам до 50 % і санітаркам – 25%", - сказала Гусак.

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Вона зазначила, що медзаклади мають час до жовтня, щоб укласти необхідні договори. Але в обласній адміністрації сподіваються завершити цей процес швидше.

"Усе це разом дасть можливість не мати жодних проблем із виплатою заробітних плат у тих закладах, які вони мали раніше. І значно підвищити заробітну плату усім медичним працівникам, які надають стаціонарну та екстрену медичну допомогу, не залежно від того, чи працюють вони з COVID-19 чи ні", - додала заступник голови ОДА.