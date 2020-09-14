Голова Полтавської ОДА заявив про інформатаку

Голова Полтавської ОДА заявив про інформатаку

Укрінформ
Голова Полтавської обласної держадміністрації Олег Синєгубов заявив, що вже кілька тижнів проти нього ведеться "справжня атака замовними матеріалами".

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук, повідомляє Укрінформ.

За словами Синєгубова, атака здійснюється з відомих медіаресурсів, що належать одному власнику, який має зв'язок з Російською Федерацією і бізнес у цій державі. Синєгубов вважає, що абсурдність вислвітлюваних тем і їхня періодичність свідчать про замовний характер цих матеріалів.

"Я звик не звертати уваги на ці дурниці. Але багато людей таким чином вводять в оману. Дезінформують щодо реальної ситуації в області, про те, що робить влада. І це стосується не лише мене, а всієї команди, яка тут працює, всіх полтавців. Тому я вимушений відстоювати і захищати свої честь, гідність і ділову репутацію у суді. Наразі готуються відповідні позови", - оголосив очільник ОДА.

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Він припускає, що ці замовні матеріали покликані знизити рейтинг довіри до Президента і політсили "Слуга народу" перед виборами, оскільки керівників ОДА призначає саме глава держави.

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