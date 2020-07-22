Показати, "хто у домі хазяїн": голова Полтавської ОДА каже, що сутички у Санжарах - помста

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов вважає, що сутички в Нових Санжарах у лютому через евакуйованих із китайського міста Ухань українців були професійною роботою провокаторів із дестабілізації ситуації.

Про це Синєгубов сказав в інтерв'ю Укрінформу.

“Справедливості заради – то не була реакція жителів, то була професійна робота провокаторів із дестабілізації ситуації. Працювали на камери, створювали негативну картинку для ЗМІ, підбурювали спантеличених людей. Я розумію, хто за цим стоїть…” – зазначив посадовець.

За його словами, це ті, хто був усунений від фінансових потоків корупційного характеру, який було зупинено у перший же тиждень після його призначення на посаду. “У мене нульова толерантність до корупції – про це я говорив ще під час призначення. Але дехто не зрозумів з першого разу і вирішив таким чином спробувати вплинути на ситуацію, показати “хто в домі хазяїн”, помститися, заробити політичні бали. Моралі в цих провокаторів жодної – факт... Попереду ж місцеві вибори, а це була перша “обкатка” технології для негативної кампанії із залученням і підвезенням певного контингенту. Ніхто не думав про людей, які могли реально постраждати. Але тут треба віддати належне силовим структурам, які швидко зреагували і взяли ситуацію під контроль, не давши провокаторам і надалі підбурювати населення,” – уточнив голова Полтавської ОДА.

“І хоч багато провокаторів заявляло, що саме Полтавська область стане епіцентром поширення COVID-19, до сьогодні в Нових Санжарах жодного підтвердженого випадку захворювання, а в Полтавській області загалом кількість хворих одна з найменших в Україні. Я впевнений, що ми зможемо побороти коронавірус, якщо будемо довіряти державним інституціям і працювати спільно,” – зазначив посадовець.

Також він зазначив, що про необхідність прийняти на обсервацію евакуйованих українців у Нових Санжарах сам уперше дізнався за ніч до подій.

“Ситуація у Нових Санжарах була незвичайна, нестандартна. Це перший досвід не лише для нашої країни, Кабміну, Полтавської області, а й для усього світу. Ми розуміли одне – на Батьківщину повернулися українці, на місці кожного з них міг бути і я, і ви. Те, що евакуйованих людей привезуть у Полтавську область, я вперше почув напередодні, вночі. Розглядалося кілька варіантів, зупинилися на нашій області. Чому саме Полтавщина? Чому саме Нові Санжари? Це не має абсолютно ніякого значення. Це українці, й це наші люди, і їм ми підставили плече. Не важливо, чи вони з Полтавської області, чи з іншого регіону,” – уточнив Синєгубов.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого 45 громадян України та 27 іноземців літаком евакуювали з китайського міста Ухань, де було зафіксовано перший спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Сталися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, під час яких постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень. Згодом усіх, крім одного, відпустили.

Двотижневу обсервацію у Нових Санжарах пройшли 94 прибулих з Китаю, включно з екіпажем і супроводжуючими особами. Крім того, з ними перебувала тодішня міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Усі евакуйовані виявилися здоровими.

Наприкінці травня Новосанжарський районний суд Полтавської області призначив штрафи у 850 грн двом учасникам блокування транспорту у Нових Санжарах, які тракторами перегородили дорогу автобусу евакуйованих з Китаю.