Голова Житомирської облради захворів на СOVID-19

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.

«Повідомляю неприємну новину – занедужав на COVID-19. Зробив тест на коронавірус – результат позитивний. Наразі перебуваю на лікарняному», - йдеться у повідомленні.

Ширма наголосив, що до того був у відпустці, тому не контактував з працівниками обласної ради та облдержадміністрації.

У травні на коронавірус перехворів перший заступник голови Житомирської облради Сергій Крамаренко.

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Загалом на Житомирщині підтвердили 4390 випадків СOVID-19, 2350 людей одужали, 83 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 вересня в Україні зафіксовано 156 797 випадків зараження коронавірусом, з яких 2 462 за минулу добу. З початку пандемії вилікувалися 69 543 особи, 3 211 - померли.