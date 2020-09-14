У Києві планують створити ще одну лабораторію для тестування на коронавірус

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"Оскільки Київ постійно збільшує кількість тестувань, нам потрібні лабораторні потужності для дослідження тестів, щоб оперативніше отримувати їх результати і, відповідно оперативніше надавати медичну допомогу тим, хто її потребує", - повідомив Кличко.

За його словами, столична влада веде переговори про придбання обладнання і запуск в роботу ще однієї лабораторії.

"Це дозволить дещо розвантажити роботу лабораторій у комунальних медзакладах та лабораторного центру", - повідомив він.

Кличко повідомив, що показник тестування в Києві - найвищий в Україні - 217 тестів на 100 тисяч мешканців. Загалом з початку пандемії в комунальних медзакладах і лабораторному центрі досліджено понад 112 600 зразків біоматеріалу методом ПЛР. Методом ІФА на виявлення антитіл зробили вже близько 21 тисячі тестів. Досліджують зразки також і в приватних та державних клініках.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 вересня в Україні за добу підтверджено 2 462 нових випадки COVID-19, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 156 797.