Від коронавірусу помер головний педіатр Львова Богдан Остальський

У неділю, 13 вересня, після тривалого лікування від COVID-19 помер Богдан Остальський, головний педіатр Львова.

Про це повідомляє пресслужба міськради, передає Укрінформ.

"Стало відомо, що сьогодні після тривалого лікування від коронавірусу помер Богдан Романович Остальський, головний спеціаліст управління охорони здоров'я ЛМР", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що Богдан Остальський, 1960 року народження, був лікарем-педіатром, тривалий час працював головним спеціалістом відділу координації роботи закладів охорони здоров'я управління охорони здоров'я Львівської міської ради.

Окрім того, 13 вересня помер 70-річний директор школи № 31 Омелян Цар, який працював у закладі 35 років. Його смерть не пов'язана з коронавірусним захворюванням.

"Прикро, що в один день ми втратили двох справді високого рівня спеціалістів. Богдана Романовича і Омеляна Михайловича любили і поважали всі. Щиро співчуваємо родині, колективу та усім знайомим", — зазначила заступник міського голови Львова з гуманітарних питань Галина Слічна.

Як повідомлялося, станом на 13 вересня в Україні лабораторно підтверджено 154 335 випадків COVID-19, з них 3 178 летальних, 68 893 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2 476 нових випадків.

Фото: dyvys.info