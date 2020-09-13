Після тяжкого поранення у Миколаєві помер лідер обласного осередку "Свободи"

У Миколаєві після тяжкого поранення і тривалого лікування помер лідер обласної організації ВО «Свобода» Демид Губський.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомив брат Демида – Володимир Губський.

«На жаль, організм не витримав довгої боротьби», - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, Губський потрапив до лікарні 11 липня 2020 року з вогнепальним пораненням голови. Поліція повідомила, що чоловік отримав травму через необережне поводження зі зброєю, коли розбирав травматичний пістолет.

За даними поліції, «під час проведення операції було встановлено характер травми - ненаскрізне вогнепальне поранення в голову з пістолета травматичної дії, вилучена гумова куля».

Після поранення Губський переніс кілька важких операцій.

Фото: Володимир Губський, ФБ