Місцева влада виявилася нездатною впоратися з ситуацією навколо танкера Delfi - Зеленський

Протягом восьми місяців власники судна Delfi не прибирали затонулий танкер з пляжу Одеси й не давали державі можливості виконати відповідні роботи. А місцева влада виявилася нездатною впоратися з ситуацією.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський, спілкуючись з представниками ЗМІ під час робочої поїздки на Одещину, повідомляє сайт Президента.

«Всіх вітаю – танкера Delfi на пляжі вже немає. Побороли цю історію», – сказав Зеленський.

За словами Президента, місцева влада виявилася нездатною впоратися з цим питанням. Він подякував усім, хто допоміг владнати ситуацію, серед іншого – Міністерству інфраструктури, Адміністрації морських портів, водолазам і рятувальникам.

«Пройшло 50 днів. Всіх робіт було 30 днів. Розумію, що це довго, але в цілому, якщо взяти термін, за який держава змогла відбуксирувати танкер, я вважаю, що це було швидко», – зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Зеленський пообіцяв після виборів назвати імена бенефіціарних власників танкера Delfi. Президент вважає, що вони – злочинці, тому що сказали йому неправду: запевнили, що протягом місяця

Зеленський обіцяє після виборів назвати бенефіціарів танкера Delfi зможуть прибрати танкер, який сів на мілину.

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Зеленський додав, що власників танкера «без розпізнавальних знаків і прапорів, всі боялися і нам говорили, що там якісь західні бенефіціари». Тепер він обіцяє назвати власників, які належать до однієї з українських політичних партій.