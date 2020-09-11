Аварія "Делфі": відбуксирування з Одеси обійшлося компанії у 14 мільйонів

Сумарний обсяг затрат на підняття з мілини і відбуксирування з узбережжя Одеси танкера Delfi сягнув близько 14 млн грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, такі дані оприлюднив на брифінгу 11 вересня Андрій Іванов - директор компанії фірми "Трансшип", до складу якої входить дочірнє підприємство "Краншип", фахівці якого прибрали судно з мілини.

"У ході операції компанії "Краншип" здійснили герметизацію пробоїн корпусу танкера, передусім правого борту, відкачали близько 300 тонн піску та мулу, а також вирізали й видалили з борту аварійного судна до 50 тонн металоконструкцій", - зазначив Іванов.

За його словами, компенсувати затрати компанія-замовник робіт, напевно, зможе за рахунок збуту металобрухту після розпилу танкера на території порту Чорноморськ.

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Згідно з чинним законодавством, керівники стивідорної компанії "Бруклін-Київ" та ДП "Адміністрація морських портів України", які забезпечили прибрання аварійного судна з пляжної зони Одеси, можуть звернутися за компенсацією до колишнього судновласника.

На думку Іванова, до завершення судового процесу танкер Delfi перебуватиме на території морського порту Чорноморськ, куди його відбуксирували 10 вересня екіпажі плавкрана та буксирів.

Як повідомлялося, у ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який перебував в акваторії порту "Южний". Біля узбережжя Одеси судно сіло на мілину, членів екіпажу евакуювали. Судновласник кілька разів переносив терміни підйому танкера з мілини. 26 серпня 2020 року фахівці ТОВ "Краншип" поставили судно на рівний кіль.

Наприкінці серпня ДП "Адміністрація морських портів України" в особі Одеської філії АМПУ подала позов до власника танкера Delfi. Господарський суд Одеської області наклав арешт на судно і призначив на 23 вересня розгляд позову АМПУ про стягнення 2,4 млн грн з судновласника.