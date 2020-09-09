Танкер Delfi готуються відтягнути з Одеси до Чорноморська

Компанія "Краншип" спільно з екіпажами плавкрана "Атлас-4", буксира та ліхтера завершують підготовчі роботи для транспортування танкера “Делфі” з пляжної зони.

За якістю їх виконання, в тому числі герметизації пробоїни в кормовій частині корпусу, пильнує бригада водолазів відділу екобезпеки Одеської філії ДП АМПУ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Викренювання судна триває. Правий борт наразі піднято над рівнем моря на 4,6 метра, а лівий - на 2,8 метра", - доповідає керівництву Одеської філії АМПУ керівник відділу екологічної безпеки порту Надія Шапошникова.

Роботи з підняття і відбуксирування танкера Delfi/ Фото: Ігор Ткаченко

За її словами, при обстеженні судна водолази не виявили протікань в кормовій частині корпуса. Нема потреби застосовувати мішки зі спеціальними адсорбентами, заздалегідь приготовені для ліквідації можливих витікань нафтопродуктів.

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Втім, жодного офіційного коментаря журналістам, що зранку чергують на пляжі "Дельфін", працівники Одеської філії ДП "Адміністрація морських портів України" Надія Шапошникова, Олександр Глухенький та інші не надають. Більше того, не допускають для фотозйомки танкера зблизька, де фахівці компанії "Краншип" здійснюють відкатку забортної води, прикріплюють корпус танкера Delfi до понтонів, плавкрана "Атлас-4", щоб видалити аварійне судно з пляжної зони Одеси.

Так само невідомо, коли розпочнеться буксирування танкера у супроводі плавкрана і несамоходної баржі курсом на порт Чорноморськ, оскільки погода псується, вітер став наганяти хвилі довкола танкера, що небезпечно для операції зняття судна з мілини.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який перебував в акваторії порту "Южний". Біля узбережжя Одеси судно сіло на мілину, членів екіпажу евакуювали. Судновласник кілька разів переносив терміни підйому танкера з мілини. 26 серпня 2020 року фахівці ТОВ "Краншип" поставили судно на рівний кіль.

Наприкінці серпня ДП "Адміністрація морських портів України" в особі Одеської філії АМПУ подала позов до власника танкера Delfi. Господарський суд Одеської області наклав арешт на судно і призначив на 23 вересня розгляд позову АМПУ про стягнення 2,4 млн грн з судновласника.