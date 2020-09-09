В Одесі через шторм перенесли підняття Delfi
Укрінформ
Штормове попередження про посилення північного вітру знову призупинило операцію з підйому танкера «Делфі».
Про це повідомляє "Думская".
За прогнозом, сьогодні пориви вітру сягатимуть 14 метрів в секунду, що небезпечно для операції.
За словами фахівців, для складних суднопідйомних і буксирувальних робіт потрібна спокійна штильна погода.
Водночас, Адміністрація морських портів України виклала таку хронологію робіт, які нині виконуються на "Делфі":
1. Контроль рівня у відкатаних відсіках судна;
2. Зняття з судна великої кількісті мулу і сміття (включаючи механізми судна), який змістився на правий борт і створює небажаний крен;
3. Демонтаж металевих конструкцій з танкера Делфі для збільшення метацентрическої висоти і зменшення осадки на рівному кілі;
4. Виконання технологічного вирізу в коффердамі і усунення
водотічності в Машинному відділенні;
5. Виконання промірів глибин в акваторії навколо Делфі.