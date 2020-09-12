Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою створеного торік Центру безпеки громадян селища міського типу Авангард.

Про це повідомляє сайт Президента, передає Укрінформ.

Зеленський оглянув місце прийому телефонних дзвінків громадян. У Центрі функціонує єдиний номер, на який надходять звернення від населення, з метою швидкого реагування на надзвичайні ситуації. Працівники розповіли, що на законодавчому рівні не врегульовано роботу єдиного номера швидкого реагування на рівні об’єднаних територіальних громад. Тому додзвонитися до них можна і з відомих номерів екстрених служб – «101», «102», «103».

Президент оглянув Центр безпеки громадян на Одещині / Фото: Офіс Президента

«Це досить важливе питання, і його необхідно вирішити. Адже мешканці територіальних громад мають отримувати оперативну допомогу за єдиним телефонним номером», – сказав Президент.

Також Зеленський поцікавився технічними особливостями пожежних автомобілів та допоміжної рятувальної техніки.

«Фактично цей Центр є прикладом того, яким чином має бути побудована система взаємодії рятувальних служб у кожній територіальній громаді», – зазначив голова Одеської ОДА Максим Куций.

Водночас лише в одній з 92 об’єднаних територіальних громад Одеської області діє такий центр.

«Вже є приклад, і далі все залежить від кожної громади. Але, на мою думку, це якісний приклад того, як громада може самоорганізуватися й допомагати кожному мешканцю», – зауважив Зеленський.

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Президент оглянув стаціонарний пункт обігріву та місце відпочинку пожежників.

Крім реагування на ті чи інші надзвичайні події, Центр також здійснює профілактичну та просвітницьку роботу. Вона спрямована на запобігання правопорушенням і надзвичайним ситуаціям, а також на підготовку населення до дій у кризових ситуаціях. Створено добровільний пожежний рух у громаді, який підвищує культуру безпеки. Центр безпеки громадян розробив навчальний курс пожежників-рятувальників для добровольців.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 12 вересня перебуває з робочою поїздкою в Одеській області.