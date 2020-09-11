На Львівщині в пожежі загинуло немовля

У Жовківському районі на Львівщині внаслідок пожежі в житловому будинку загинуло немовля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області у Фейсбук.

«11 вересня о 06:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в с. Звертів Жовківського району в цегляному житловому будинку. До місця події було негайно направлено вогнеборців. На момент загоряння в будинку знаходилось 3 дітей, батьки винесли дітей з палаючої будівлі на свіже повітря. Двоє дітей не постраждало, а от хлопчик, 2019 року народження, отримав опіки і по дорозі до лікарні помер», - йдеться в повідомленні.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 кв.м, пошкоджено стіни на площі 30 кв.м та стелю на площі 16 кв.м.

До ліквідації пожежі залучалось 9 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

Причини та обставини подій встановлюють правоохоронні органи.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає батьків дбати про безпеку дітей.

Фото: Фейсбук / Головне управління ДСНС України у Львівській області.