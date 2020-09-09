На Львівщині горів інтернат, учнів та персонал евакуювали

У Добромилі Старосамбірського району Львівської області рятувальники ліквідували пожежу у будівлі школи інтернату.

Як передає Укрінформ про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області.

“9 вересня о 12:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Добромиль Старосамбірському районі на вул. Грушевського, 11. Пожежа виникла у двоповерховій цегляній будівлі спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат I-II ступеня, розміром 30х15 м”, - йдеться у повідомленні.

Аби гарантувати безпеку учням та персоналу з приміщення школи всіх виведено на свіже повітря.

Зазначається, що о 12:27 пожежу локалізували та о 12:41 ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено меблі на площі 2 м², стіни на площі 300 м² та 2 металопластикові вікна.

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Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалось запобігти розповсюдженню вогню та врятувати від знищення вогнем будівлю школи.

До ліквідації пожежі залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Фото: lv.dsns.gov.ua