На Львівщині горів інтернат, учнів та персонал евакуювали
Як передає Укрінформ про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області.
“9 вересня о 12:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Добромиль Старосамбірському районі на вул. Грушевського, 11. Пожежа виникла у двоповерховій цегляній будівлі спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат I-II ступеня, розміром 30х15 м”, - йдеться у повідомленні.
Аби гарантувати безпеку учням та персоналу з приміщення школи всіх виведено на свіже повітря.
Зазначається, що о 12:27 пожежу локалізували та о 12:41 ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено меблі на площі 2 м², стіни на площі 300 м² та 2 металопластикові вікна.
Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалось запобігти розповсюдженню вогню та врятувати від знищення вогнем будівлю школи.
До ліквідації пожежі залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Фото: lv.dsns.gov.ua