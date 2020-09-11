Страйк у Кривому Розі: біля будівлі КЗРК ставлять намети

Шахтарів Криворізького залізорудного комбінату не задовольнили пропозиції, викладені у «меморандуму примирення». Вони повернулися в шахту, учасники наземного протесту розбивають намети.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

«Перемовини триватимуть далі - консенсус не знайдений. Присутні на перемовинах гірники повернулися в шахту. Протестувальники на площі біля адмінбудівлі КЗРК вирішили мітингувати цілодобово - розбивають намети», - зазначив Волинець.

Раніше до учасників акції вийшов генеральний директор Криворізького залізорудного комбінату Сергій Новак.

«Я прийняв рішення, те, яке запропонував робочому колективу ще в п'ятницю: ми підвищуємо заробітну плату на поверхні згідно зі списком, який долучений до меморандуму, на 25% шляхом підвищення тарифу або окладу, ми підвищуємо зарплату всім іншим працівникам підприємства в розмірі 10% шляхом перерахунку тарифів або окладу... До Нового року ми не маємо більше коштів, які можна витратити на заробітну плату», - сказав Новак.

За його словами, адміністрація готова повернутися до цього питання після Нового року.

Новак також пообіцяв не переслідувати шахтарів, які оголосили страйк: «Ми беремо на себе зобов'язання нікого не переслідувати... Є порушення закону тими особами, які зараз перебувають у шахті, порушуються два порядки: перше - перебування в шахті в незаконному порядку, і недопуск інших людей до роботи - це два... Тому наші дії: ми викликаємо ГРЧ, ми забезпечуємо водою, вентиляцією й освітленням».

Він також відзвітував про те, що в травні підприємство оплатило податок на надра - 500 млн грн, торік освоєно інвестицій у розмірі 568 млн грн. Також в цьому році планується освоїти 600 млн грн на покупку нового обладнання для нового горизонту шахти «Жовтнева».

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба з питань праці на доручення уряду перевірить ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат».

Страйк шахтарів у Кривому Розі почався 3 вересня. У підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалися 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам.

10 вересня на поверхню через погане самопочуття доставили вже чотирьох шахтарів. Одного з шахти «Жовтнева» та трьох - із шахти «Гвардійська».

Також триває наземна акція протесту, криворіжці влаштували автопробіг на підтримку шахтарів та прийшли на мітинг до будівлі КЗРК.

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти «Батьківщина», «Жовтнева», «Гвардійська», «Тернівська» - основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.