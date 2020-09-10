Протест шахтарів: у Кривому Розі зібрався кількатисячний мітинг

У Кривому Розі біля будівлі адміністрації Криворізького залізорудного комбінату триває кількатисячний мітинг на підтримку шахтарів, що страйкують під землею на 4 шахтах підприємства.

Як передає Укрінформ, відео з мітингу розмістив у Фейсбуці голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

До мітингарів вийшли народний депутат Юрій Корявченков та Михайло Волинець.

Люди розлючені й не розуміють, чому переговори тривають вже третю добу, а результату нема. Дехто приніс під адміністрацію автомобільні шини. Водночас перший поверх адміністрації приїхали охороняти люди у формі.

“Тривають перемовини, люди з шахт приїхали сюди, я не учасник сторони перемовин”, - пояснив Юрій Корявченков.

За словами Волинця, він зателефонував уповноваженій ВР з прав людини Людмилі Денисовій з пропозицією вжити з її боку усіх заходів, аби перемовини між шахтарями й адміністрацією велися конструктивно.

“Там йдуть перемовини. Складно все. Туди делегували саме таких, в яких емоції накипіли. Ми маємо вислухати кожного. Мені навіть соромно слухати те, що в такій великій компанії робітники розказують, що інструмент, шланги вони купують зі своєї зарплати. Ми це зараз слухаємо. З повним терпінням це відбувається”, - пояснив мітингарям Волинець.

Він також повідомив, що прибув в.о керівника Національної служби примирення при Президенті і зараз він модерує перемовини. А також пообіцяв інформувати про результати перемовин.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Державна служба України з питань праці на доручення уряду перевірить публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат».

Протести шахтарів у Кривому Розі почалися з 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалося 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам.

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10 вересня на поверхню через погане самопочуття доставили вже чотирьох шахтарів. Одного з шахти «Жовтнева» та трьох — з шахти “Гвардійська”.

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти «Батьківщина», «Жовтнева», «Гвардійська», «Тернівська» — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.

Фото: 0564.ua