Дружина лідера підземного протесту шахтарів заявила про переслідування

Дружина лідера підземного протестного руху на шахті “Октябрська” у Кривому Розі заявляє про переслідування.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Фейсбуці.

“Дружина лідера підземного протестного руху на шахті “Октябрська” Віктора Стояновського (він же голова ППО Незалежної профспілки гірників України на шахті) заявляє про переслідування”, - написав Волинець.

За його словами, дружина Стояновського Валерія говорить, що з самого початку акції протесту стежать за нею та її дітьми. Вона також розповіла, що до дітей, яким 8 та 13 років, дорогою до школи підходили невідомі та запитували, де знаходяться їх батьки.

“Я вже повідомив про ситуацію світові профспілки, Міжнародну організацію праці, підкріплю цей ганебний випадок залякування родин профспілкових активістів офіційною заявою до світових правозахисних організацій. Проте перед усе, вимагаю реакції від української поліції”, - наголосив профспілковий лідер.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня у Кривому Розі 12 гірників нічної зміни шахти "Жовтнева" з видобутку залізної руди не піднялися на поверхню і оголосили акцію протесту. Пізніше до них приєдналися і шахтарі, які відпрацювали ранкову зміну. Вони вимагали, щоб керівництво підвищило заробітну плату, звільнило менеджерів, які, на їхню думку, не справляються зі своїми обов'язками і заганяють підприємство у кризу. Також шахтарі вимагають повернення пільгового стажу за списками №1 і №2 та припинити порушення при атестації.

У суботу, 5 вересня, гендиректор КЗРК Сергій Новак вийшов до мітингувальників, потім спустився у шахту та майже півтори години спілкувався з гірниками.

Вранці у понеділок, 7 вересня, як поінформував лідер Незалежної профспілки гірників України Криворізького залізорудного комбінату Анатолій Довгополов, під керівництвом гендиректора КЗРК Сергія Новака було проведено оперативну нараду за участю адміністрації, профспілок, підсумком якої стало рішення про створення робочої групи щодо вивчення вимог гірників та вирішення конфлікту.

Надвечір 7 вересня стало відомо, що гірники шахти “Батьківщина” підримали колег з шахти “Жовтнева” і 84 гірники теж розпочали підземну акцію боротьби за свої економічні права.

Станом на 8.30 вівторка, 8 вересня, у підземному протесті Криворізького залізорудного комбінату брали участь 393 працівники шахт "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" та "Жовтнева".

Міська рада Кривого Рогу на позачерговій сесії прийняла звернення на підтримку страйкуючих гірників.

Пізно увечері у вівторок, 8 вересня, між шахтарями та адміністрацією КЗРК відбулися перші перемовини, участь у яких взяли представники профспілки, народний депутат Юрій Корявченков, представники обласної влади, адміністрації КЗРК, перша заступниця міністра економіки Юлія Свириденко, заступник голови Держслужби України з питань праці Ігор Дегнера та інші.

На ранок середи, 9 жовтня, під землею лишаються 262 шахтарі чотирьох шахт Криворізького залізорудного комбінату.