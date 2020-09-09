Підземні протести у Кривому Розі: шахтарі провели перемовини з адміністрацією комбінату

У Кривому Розі відбулися перші перемовини між шахтарями, які протестують, та адміністрацією Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК).

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Фейсбуці.

“Ми вислухали точку зору адміністрації Криворізького залізорудного комбінату, їхні пропозиції і зараз прямуємо на зустріч з представниками протестувальників шахти «Октябрської», які делегують на поверхню декілька людей. Ми хочемо знати який стан здоров’я, психологічний стан страйкарів, які майже тиждень знаходяться під землею, почути їхню точку зору стосовно того, що їм запропонувала адміністрація ще вчора”, - повідомив Волинець.

За його словами, на зустрічі були присутні народний депутат Юрій Корявченков, представники обласної влади, адміністрації КЗРК, перша заступниця міністра економіки Юлія Свириденко, заступник голови Держслужби України з питань праці Ігор Дегнера та інші.

Волинець додав, що перемовини продовжаться і, ймовірно, будуть надзвичайно складними.

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Також, за інформацією Волинця, вчора відбулася зустріч з головою Дніпропетровської облдержадміністрації Олександром Бондаренком, завдяки якому у гірників КЗРК є підтримка на рівні обласної влади.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня у Кривому Розі 12 гірників нічної зміни шахти "Жовтнева" з видобутку залізної руди не піднялися на поверхню і оголосили акцію протесту. Пізніше до них приєдналися і шахтарі, які відпрацювали ранкову зміну. Вони вимагали, щоб керівництво підвищило заробітну плату, звільнило менеджерів, які, на їхню думку, не справляються зі своїми обов'язками і заганяють підприємство у кризу. Також шахтарі вимагають повернення пільгового стажу за списками №1 і №2 та припинити порушення при атестації.

У суботу, 5 вересня, гендиректор КЗРК Сергій Новак вийшов до мітингувальників, потім спустився у шахту та майже півтори години спілкувався з гірниками.

Вранці у понеділок, 7 вересня, як поінформував лідер Незалежної профспілки гірників України Криворізького залізорудного комбінату Анатолій Довгополов, під керівництвом гендиректора КЗРК Сергія Новака було проведено оперативну нараду за участю адміністрації, профспілок, підсумком якої стало рішення про створення робочої групи щодо вивчення вимог гірників та вирішення конфлікту.

Надвечір 7 вересня стало відомо, що гірники шахти “Батьківщина” підримали колег з шахти “Жовтнева” і теж розпочали підземну акцію боротьби за свої економічні права у кількості 84 чоловік.

Станом на 8.30 вівторка, 8 вересня, у підземному протесті Криворізького залізорудного комбінату брали участь 393 працівники шахт "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" та "Жовтнева".

Міська рада Кривого Рогу на позачерговій сесії прийняла звернення на підтримку страйкуючих гірників.