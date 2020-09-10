Херсонські лабораторії, що проводять ПЛР-тести, посилять новим обладнанням — Ляшко

Дві лабораторії Херсонщини, що проводять ПЛР-тестування – лабораторії обласної інфекційної лікарні та лабцентру МОЗ, посилять новим обладнанням.

Про це у четвер на пресконференції у Херсоні заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Додатково найближчим часом у Херсонську область буде поставлено дві автоматичні станції для виділення РНК, один апарат буде доставлений в інфекційну лікарню, другий - до лабораторного центру", - зазначив Ляшко.

За його словами, це дасть можливість збільшити кількість тестувань, що проводяться на території області.

Він також зазначив, що Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ знаходиться у новій будівлі, що відповідає всім європейським стандартам. За його словами, з фонду боротьби з коронавірусною хворою цей лабораторний центр отримав 12 млн грн, які були витрачені на удосконалення та модернізацію матеріально- технічної бази.

Як підкреслив Ляшко, на жаль, епідемія коронавірусної хвороби не вщухає, тому стратегія уряду і Міністерства охорони здоров’я спрямована на покращення раннього виявлення, удосконалення роботи з усіма контактами і розширення готовності системи охорони здоров’я госпіталізувати хворих з коронавірусною хворобою.

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Як повідомляють в Херсонській ОДА, за рівнем епідемічної безпеки Херсонщина знаходиться в "зеленій" зоні. Наразі в області лабораторно підтверджено 558 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Наразі обласний лабцентр за добу проводить 500 ПЛР-досліджень

В Україні станом на 10 вересня лабораторно підтверджені 145 612 випадків коронавірусу, за минулу добу зафіксували 2 582 випадок.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль здійснює робочий візит до Херсонської області. Разом з ним в області перебувають міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, міністр інфраструктури України Владислав Криклій та головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. У межах свого візиту урядовці відвідали Херсонський обласний лабораторний центр.