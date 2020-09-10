Шмигаль назвав Херсонський обласний лабцентр одним з найкращих в Україні

Херсонський обласний лабораторний центр є одним з найкращих в Україні і застосовує ефективний підхід до швидкого виявлення контактних хворих на COVID-19.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав після ознайомлення з діяльністю Державної установи "Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України", інформує Урядовий портал.

Шмигаль зазначив, що лабораторія працює на високому рівні та має ефективний підхід до швидкого виявлення контактних хворих. Він додав, що Херсонський обласний лабораторний центр — один із найкращих в Україні.

"Добре працююча лабораторія дає можливість вчасно приймати рішення та оперативно встановлювати контактних хворих. Мені дуже сподобався ваш підхід до швидкого виявлення хворих та швидкої локалізації. Це дає свій результат, адже Херсонщина є лідером в частині боротьби з COVID-19", — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль ознайомився з роботою Херсонського обласного лабораторного центру / Фото: Gov.ua

За словами в.о. директора держустанови Олександра Хондуся, підвищення спроможності лабораторного центру — це результат підтримки уряду в частині оновлення матеріально-технічної бази лабораторії, що дало змогу збільшити кількість тестувань з 70 до 500 ПЛР-тестів на добу.

Разом з очільником уряду заклад відвідали заступник Міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко та голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв.