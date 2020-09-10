Танкер Delfi завели до нафтогавані Чорноморська

Аварійний танкер Delfi, який сьогодні вночі зняли з мілини на узбережжі Одеси, близько 14-ї години прибув в супроводі плавкрана "Атлас-4" та буксирів "Топаз" і "Діамант" до нафтогавані порту Чорноморськ.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

10 вересня близько 14-ї год танкер Delfi, який буксирували до порту Чорноморськ буксири "Топаз" і "Діамант", минув Бурлачу балку і направився для швартування біля причалу №24. Наразі триває швартування судна у нафтогавані порту.

Як повідомлялося, операцію зняття танкера з мілини і буксирування до Чорноморська здійснили фахівці компанії "Краншип" на замовлення стивідора Одеського порту "Бруклін-Київ".

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У ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який перебував в акваторії порту "Южний". Біля узбережжя Одеси судно сіло на мілину, членів екіпажу евакуювали. Судновласник кілька разів переносив терміни підйому танкера з мілини. 26 серпня 2020 року фахівці ТОВ "Краншип" поставили судно на рівний кіль.

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Наприкінці серпня ДП "Адміністрація морських портів України" в особі Одеської філії АМПУ подала позов до власника танкера Delfi. Господарський суд Одеської області наклав арешт на судно і призначив на 23 вересня розгляд позову АМПУ про стягнення 2,4 млн грн з судновласника.