Танкер Delfi забрали з одеського пляжу "Дельфін".

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Фейсбук, передає Укрінформ.

"Delfi покинув пляж «Дельфін». Сумувати не будемо", – написав Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який перебував в акваторії порту "Южний". Біля узбережжя Одеси судно сіло на мілину, членів екіпажу евакуювали. Судновласник кілька разів переносив терміни підйому танкера з мілини. 26 серпня 2020 року фахівці ТОВ "Краншип" поставили судно на рівний кіль.

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Наприкінці серпня ДП "Адміністрація морських портів України" в особі Одеської філії АМПУ подала позов до власника танкера Delfi. Господарський суд Одеської області наклав арешт на судно і призначив на 23 вересня розгляд позову АМПУ про стягнення 2,4 млн грн з судновласника.