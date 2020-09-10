У Запоріжжі розбирають будівлю храму, який підірвали у 2010 році

У Запоріжжі почали розбирати будівлю колишнього Свято-Покровського храму, який був підірваний у 2010 році та всі роки був речовим доказом у кримінальній справі. Під час вибуху будівля постраждала і знаходилась в аварійному стані.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу сказав голова Олександрівської районної адміністрації Запоріжжя Валерій Мостовий.

"Є рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради, гроші на проведення демонтажу запорізька єпархія УПЦ знайшла самостійно. Будівля знаходилась в аварійному стані. Як говорили самі священнослужителі, вона почала розвалюватись та сильно нахилилась", - зазначив Мостовий.

У Запоріжжі розбирають будівлю колишнього Свято-Покровського храму / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

Він також пояснив, що проводити демонтаж раніше було неможливо, адже храм був "речовим доказом" у так званій "справі паламарів". Дерев'яний дах та стіни почали розбирати на цьому тижні. На об'єкті працює три людини, демонтажні роботи виконують без застосування техніки, територію огородили парканом.

“Будівля старого храму була побудована в 30-х роках минулого століття - це був ринок, де торгували селяни із різних колгоспів. В різні часи там знаходилась Свято-Троїцька церква, молитовний дім, магазин меблів, торгові ряди”, - розповів історик Валерій Стойчев.

Остаточно з торгової на релігійну будівля перетворилась в 90-х роках, коли там розташувався Свято-Покровський храм.

На місці демонтованого об'єкта нічого будувати не планують. Це буде майданчик для проведення різних релігійних заходів.

У 2010 році унаслідок вибуху у храмі загинула черниця, ще 9 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. За підозрою в скоєному відразу ж були затримані Євген Федорченко, Антон Харитонов і Сергій Дьомін, двоє з яких служили в храмі паламарями. В 2014 році, після 3,5 року ув’язнення, троє чоловіків, засуджених за не скоєний ними злочин, вийшли на волю. Потім справу повернули на повторний розгляд і в грудні 2017 року Шевченківським районним судом м. Запоріжжя провадження у кримінальній справі відносно трьох осіб, які обвинувачувалися в організації вибуху, було закрито.

Поруч із зруйнованою будівлею за три місяці після вибуху звели дерев'яний храм Петра та Февронії.