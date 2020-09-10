На кордоні з Угорщиною в чергах застрягли 400 авто
Укрінформ
На українсько-угорському кордоні на контрольно-пропускних пунктах "Тиса" та "Лужанка" в чергах стоять близько 400 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, передає Укрінформ.
За даними прикордонників, на кордоні України з Угорщиною на КПП очікують 370 авто: у "Тисі" –120, "Лужанка" – 250. На інших ділянках кордону черги відсутні.
Зазначається, що черги на кордоні з Угорщиною пов’язані з впровадженням угорською стороною додаткових контрольних процедур, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Як повідомляв Укрінформ, Угорщина з 1 вересня закрила кордони для іноземців у зв’язку з другою хвилею епідемії коронавірусу.
Фото: ua-1.com