З шахти "Жовтнева" у Кривому Розі підняли ще одного шахтаря - стало зле

Ще одного гірника серед тих, хто страйкують під землею у Кривому Розі, підняли на поверхню - йому стало зле.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Фейсбуці.

“З шахти "Жовтнева" повідомляють, що через проблеми зі здоров’ям на поверхню підняли та передали до рук лікарів одного з учасників акції протесту – Андрія Гайдука”, - зазначив Волинець.

За його словами, на цей час 260 людей знаходяться під землею, вимагаючи підвищення рівня зарплат на підприємствах КЗРК та покращення умов праці.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці на доручення уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалося 292 шахтарі. На вечір цього дня одному з гірників стало зле і його підняли на поверхню та передали медикам.

ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.