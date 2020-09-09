Зеленський приїхав на Хмельниччину

Президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Хмельницькій області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента.

«Глава держави візьме участь у презентації проекту Стратегії розвитку регіону до 2027 року. Також Президент ознайомиться з перебігом реконструкції інфраструктурних об'єктів у межах програми «Велике будівництво», - йдеться у повідомленні.

Заплановані зустрічі Володимира Зеленського з представниками енергетичної галузі та студентами.

Як повідомлялося, 8 вересня Президент здійснив робочі поїздки до Сумської та Житомирської областей.

Фото: ОП