На Житомирщині COVID-19 інфікувалися 311 медпрацівників та 219 дітей

На Житомирщині з початку пандемії коронавірус підтвердили у 311 медичних працівників та 219 дітей.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує телеграм-канал Коронавірус_Житомирщина.

«Кількість хворих медиків (за весь період) – 311. Кількість хворих дітей – 219», - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби, 7 вересня, COVID-19 підтвердили у 66 жителів області, 69 людей одужали, 92-річний чоловік помер від недуги.

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Найбільшу кількість інфікувань зафіксували в Житомирі (1216), Коростенському (481) та Житомирському (380) районах.

Загалом на Житомирщині підтвердили 3812 випадків COVID-19, 2089 людей одужали, 75 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 8 вересня в Україні лабораторно підтверджені 140 479 випадків коронавірусу, з них 2411 за минулу добу. З початку пандемії вилікувалися 63 546 осіб, 2 934 людини померли.

Фото Андрія Скакодуба