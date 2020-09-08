На Львівщині зросла кількість дітей, інфікованих COVID-19

Станом на 8 вересня у Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит», де лікують пацієнтів з підозрою та підтвердженим COVID-19, 14 хворих.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу розповіла директор Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» Олександра Бурда.

«Дитяче населення хворіє менше за доросле, але такі випадки є. Якщо в березні-квітні були випадки інфікування по 1-2 дитині, то зараз в нас вже є 30 пацієнтів з підтвердженим діагнозом «COVID». На сьогодні на стаціонарному лікуванні у нас перебуває 14 хворих. Всього за період карантину у нас лікувались 180 пацієнтів, на щастя, - жодного летального випадку», - розповіла Бурда.

За її словами, перебіг коронавірусу у дітей та дорослих в значній мірі відрізняється: якщо у дорослих гостро виражена дихальна недостатність і пневмонія, то в дітей це спостерігається лише в 20-25%. Решта складає загальна симптоматика, тобто проявлення інтоксикації, гарячка, розлади кишково-шлункового тракту. Такі діти вимагають стаціонарного лікування, щоб проводити інтенсивну терапію.

Інфікуватися коронавірусною інфекцією можуть діти будь-якого віку, від немовляти до 17 років, але, як зазначає лікар, найбільше пацієнтів в «Охматдит» від трьох до чотирьох років. В середньому лікування триває близько тижня, але якщо є ускладнення, то час госпіталізації продовжують.

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На Львівщині підтверджено 16073 випадки інфікування коронавірусом, з них 452 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1625 ПЛР-тестів, з них 192 — позитивні. Напередодні було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 107 осіб, в стаціонарах - 1284 хворих.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні виявлено 2 174 нові випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 138 068.