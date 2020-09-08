У Житомирі ускладнена підготовка до зими - арештували рахунки теплокомуненерго

Державна виконавча служба арештувала рахунки комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго», що ускладнює підготовку до опалювального сезону та виплату його працівникам зарплати.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у відеозверненні Житомирського міського голови Сергія Сухомлина у Фейсбуці.

«Вже декілька тижнів на нашому підприємстві арештовані рахунки і це зробила виконавча служба України. У більше понад 11 теплокомуненерго по країні така сама ситуація…. Може б ми не піднімали цю проблему, але на носі в нас опалювальний сезон. Зараз ми не можемо заплатити кошти за повірку лічильників, щоб відкрити котельні, не можемо виплатити заробітну плату людям на підприємстві, не можемо розрахуватися з підрядниками за ремонти, які проводить теплокомуненерго», - зазначив Сухомлин.

За його словами, під час візиту до Житомира міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов пообіцяв розібратися у ситуації. У тому ж самому запевнила заступниця міністра, але поки результатів немає.

Керівництво теплокомуненерго їздило до Києва, аби потрапити у виконавчу службу, але там сказали, що через карантин це неможливо.

«Хочу нагадати, що приблизно 2 роки тому була аналогічна ситуація, і тоді з рахунків було списано 390 тисяч євро. Два роки в нас тільки пішло на суди для того, щоб нам повернули ці кошти. Суди ми виграли, але ці кошти 2 роки лежали на рахунках фактично виконавчої служби і ми не могли робити деякі проєкти, які планували реалізувати за цей час», - додав мер.

Сухомлин розповів, що Асоціація міст України прийняла звернення до Прем’єр-міністра з приводу цієї проблеми. В уряді пообіцяли провести засідання, але згодом повідомили, що воно не відбудеться через карантин.

«Думаю, що карантин ніяк не відміняє початок опалювального сезону. Вже всі аргументи закінчилися поки що. Залишається робити такі відеозвернення і далі їздити до Києва, намагаючись потрапити у високі кабінети. Ми далі будемо це робити і опалювальний сезон у Житомирі запустимо, незалежно від того, арештовані у нас рахунки, чи ні. Але це зробити буде набагато складніше», - наголосив міський голова.

Раніше він зазначав, що у такий спосіб працівники виконавчої служби стягують судовий збір та ряд інших платежів за судові процеси щодо боргу КП "Житомиртеплокомуненерго" НАК "Нафтогазу України" за спожитий газ. Комунальне підприємство змушують сплатити 25 мільйонів гривень.