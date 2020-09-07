Зеленський призначив чотирьох суддів на Донеччині та Луганщині

Президент Володимир Зеленський призначив суддів Артемівського міськрайонного суду Донецької області, Донецького окружного адміністративною суду та господарського суду Луганської області.

Як повідомляє Укрінформ, відповідні укази від 7 вересня опубліковані на сайті глави держави.

Згідно з указом №375/2020 на посади суддів Артемівського міськрайонного суду Донецької області призначено Наталю Рибкіну та Олександра Феняка.

Крім того, указом №376/2020Президент призначив Олександра Бєломєстнова суддею Донецького окружного адміністративною суду.

Указом №377/2020 Ірину Голенко призначено на посаду судді господарського суду Луганської області.