У всіх лікарнях Херсонщини - жорсткий карантин після спалаху COVID-19

У всіх лікарнях Херсонщини - жорсткий карантин після спалаху COVID-19

Укрінформ
На Херсонщині після розслідування інциденту у міській лікарні ім. Лучанського, що з 5 по 26 серпня була закрита на карантин через спалах коронавірусу, у медзакладах обмежили пересування медичних працівників між відділеннями.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у понеділок під час брифінгу повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Короленко.

«Проаналізовано можливий шлях передачі з відділення у відділення…Понесли покарання відповідальні особи, які, можливо, на якомусь етапі не проконтролювали пересування персоналу, тим паче, пересування хворих по закладу охорони здоров’я (міській лікарні імені Лучанського - ред.). Винесли догани заступнику медичного директора, старшій медичній сестрі. Ми видали наказ по департаменту. …Це заборона пересування навіть медичного персоналу з одного відділення в інше відділення, якщо це не викликано (необхідністю – ред.) консультації вузького спеціаліста. Чітко визначений графік по вузьких спеціалістах, які можуть заходити в те чи інше відділення, щоб надати консультацію», - зазначив Короленко.

За його словами, хворі за консультаціями не йдуть – до них приходить лікар.

Як розповів директор Департаменту охорони здоров’я ОДА кореспонденту агентства, в обласній інфекційній лікарні у всіх відділеннях встановлено кодові замки.

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Наразі в області вже 502 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус: 306 людей одужали,182 - інфікованих COVID-19, 14 - померли.

В Україні за минулу добу виявлено 2 174 нові випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 138 068.

Як повідомляв Укрінформ,у Херсоні коронавірус виявили у лікаря та двох медичних сестер реанімаційного відділення Херсонської міської клінічної лікарні ім. Лучанського, а також у хворого з пневмонією з цього відділення, який пізніше помер в обласній інфекційній лікарні, куди його перевели. Померлим виявився відомий в області педагог Микола Рудя, колишній директор Херсонської обласної школи-інтернату для дітей-сиріт.

У зв’язку з виявленням спалаху у лікарні з 5 серпня було припинено виписку й прийом пацієнтів. 26 серпня лікарня відновила звичайний порядок госпіталізації пацієнтів. Станом на 26 серпня 14 осіб по цьому осередку одужали. Троє людей померли. На лікуванні перебувало 13 людей.

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