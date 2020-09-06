Прокурор Хмельницької області помер від ускладнень COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора. За інформацією ЗМІ, смерть наступила від ускладнень, спричинених Covid-19.
"Тяжка хвороба забрала його за кілька тижнів до 44-річчя. Колектив органів прокуратури глибоко співчуває рідним, близьким і колегам Олега Синишина", - йдеться у повідомленні.
Як пишуть ЗМІ, Олег Синишин помер 5 вересня, госпіталізували його близько тижня тому з діагнозом COVID-19.
За даними сайту "Є", за декілька днів до цього Олега Романовича госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні із коронавірусною інфекцією, а близько десяти особам, які значилися контактними, зробили ПЛР-тести.
На період госпіталізації в Олега Синишина був стан середньої тяжкості. У нього виявили ще супутні захворювання, які й ускладнили стан здоров'я.
В області зареєстровано 3 223 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Із них 178 – діти, 324 – медпрацівники, 28 – працівники освіти. Кількість летальних випадків в області - 59. Такі дані повідомили у Хмельницькій обласній державній адміністрації.