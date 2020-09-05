На Запоріжжі за добу зареєстрували 80 хворих із коронавірусом

У Запорізькій області встановлено антирекорд за весь час карантину - за добу 80 нових хворих на COVID-19.

Про це повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ, передає Укрінформ.

"За останню добу в області зареєстровано 80 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужалих за добу немає. Летальних випадків за добу не зареєстровано. Всього станом на 8:00 5 вересня в області зареєстровано 1848 лабораторно підтверджених випадків, в т.ч. 146 – серед дітей та 205 – серед медичних працівників", - повідомили в лабораторному центрі.

Як стало відомо кореспонденту Укрінформу з власних джерел в Запорізькій ОДА, вже кілька днів в інфекційній лікарні з діагнозом COVID- 19 знаходиться головний прокурор області Володимир Калюга. Інфікований коронавірусом також один з його заступників. COVID- 19 діагностували і у керівника ГУ "Держпродспоживслужба" в Запорізькій області Віктора Шершньова.

4 вересня у дитячому оздоровчому таборі «Меотіда» в Приморському районі захворів тренер, який привіз дітей до табору. За всіма дітьми табору (286 осіб) та співробітниками (49 осіб) встановлене медичне спостереження, проводяться лабораторні обстеження. Здійснюються всі необхідні протиепідемічні заходи.

Станом на 5 серпня у Запорізькій області одужало та виписано 993 хворих. Продовжує лікуватись 828 хворих, із яких 170– в стаціонарах, 658 – вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. Зареєстровано 25 летальних випадків від COVID-19.

Як раніше повідомлялось, в Запорізькій області на карантин закрито вже 13 учбових закладів.

В Україні за добу діагностували діагностували 2836 випадків захворювання. Загалом в Україні станом на 5 вересня підтверджено 133 787 випадків COVID- 19.