На Львівщині СБУ блокувала "автосхему", яка завдала державі збитків на 94 мільйони

На Львівщині Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність групи посадовців митниці, які організували корупційну схему ввезення автомобілів у нашу країну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що організували оборудку декілька службовців митного поста «Городок» Галицької митниці спільно з представниками митно-брокерських структур.

Співробітники СБУ документували протиправну діяльність митників протягом кількох місяців 2020 року. Зокрема, зафіксовано факт отримання зловмисниками хабаря у розмірі 410 тис. грн. За цю суму працівники митниці умисно фальсифікували оформлення імпортованої продукції - записали у документації ввезення в Україну партії вантажних автомобілів під виглядом агрегатних частин. За попередніми даними, протиправна діяльність митників завдала збитків державі на майже 94 млн гривень.

«Під час проведення 19 обшуків у службових приміщеннях та за місцями проживання організатора й фігурантів провадження правоохоронці виявили документацію, яка доводить здійснення оборудки, великі суми коштів у валюті, підрахунок яких триває», - уточнюється у повідомленні.

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У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу, митнику - організатору групи - повідомлено про підозру, готується оголошення підозри у вчиненні злочину іншим установленим фігурантам.

Слідчі дії тривають.