На Львівщині СБУ блокувала "автосхему", яка завдала державі збитків на 94 мільйони
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Оперативники спецслужби отримали інформацію, що організували оборудку декілька службовців митного поста «Городок» Галицької митниці спільно з представниками митно-брокерських структур.
Співробітники СБУ документували протиправну діяльність митників протягом кількох місяців 2020 року. Зокрема, зафіксовано факт отримання зловмисниками хабаря у розмірі 410 тис. грн. За цю суму працівники митниці умисно фальсифікували оформлення імпортованої продукції - записали у документації ввезення в Україну партії вантажних автомобілів під виглядом агрегатних частин. За попередніми даними, протиправна діяльність митників завдала збитків державі на майже 94 млн гривень.
«Під час проведення 19 обшуків у службових приміщеннях та за місцями проживання організатора й фігурантів провадження правоохоронці виявили документацію, яка доводить здійснення оборудки, великі суми коштів у валюті, підрахунок яких триває», - уточнюється у повідомленні.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу, митнику - організатору групи - повідомлено про підозру, готується оголошення підозри у вчиненні злочину іншим установленим фігурантам.
Слідчі дії тривають.