На Донеччині та Кіровоградщині СБУ викрила багатомільйонні оборудки на ремонті доріг

Служба безпеки України на Донеччині та Кіровоградщині викрила та попередила багатомільйонні оборудки під час ремонту автомобільних доріг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, у 2017 році Донецький облавтодор уклав із місцевою будівельною фірмою 7 контрактів на проведення ремонту міжміських та міжобласних шляхів на понад 16 мільйонів гривень. Більшу частину цих коштів підрядник привласнив через внесення до проєктно-кошторисної і технічної документації неправдивих даних про якість використаних матеріалів.

Ініційована СБУ перевірка засвідчила, що внаслідок оборудки державі було завдано збитки на майже 10 мільйонів гривень. Крім того, через порушення технології ремонту дорожнє покриття зазнало передчасного руйнування та потребує повторної реконструкції.

«У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях підрядної організації та за місцями проживання її керівників. Оперативники вилучили документи та чорнову бухгалтерію, які будуть долучені до доказової бази справи», - уточнюється у повідомленні

Наразі колишньому та діючому директорам будівельної фірми оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників оборудки. Перевіряється можлива причетність до схеми посадових осіб облавтодору.

Викриття протиправної діяльності відбувалась спільно з ГУ Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

Водночас у Кіровоградській області оперативники спецслужби встановили, що у 2020 році обласне профільне держпідприємство уклало підрядний договір з місцевою приватною структурою. Комерсанти мали відремонтувати автомобільну дорогу загального користування у Голованівському районі протяжністю понад 4 кілометри.

Співробітники СБУ встановили, що під час виконання робіт підрядник відхилився від умов проєктно-кошторисної документації та використав асфальтобетонне покриття, яке не відповідає державним вимогам.

За висновками будівельно-технічної експертизи, внаслідок зловживань комерсанти могли завдати збитки обласному бюджету на понад 15 мільйонів гривень.

За результатами ініційованих СБУ перевірок, держпідприємство не підписало відповідні акти виконаних робіт та введення автодороги в експлуатацію та не здійснило повну оплату. Підрядник зобов’язався зробити повторний ремонт дороги у повному обсязі за рахунок власних сил та засобів.