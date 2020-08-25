Збитки державі на понад 100 мільйонів: СБУ викрила екскерівників Укртрансбезпеки

Служба безпеки України викрила механізм розтрати бюджетних коштів екскерівниками Державної служби України з безпеки на транспорті на понад 100 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники організували оборудку у 2018 році через публічну закупівлю габаритно-вагових комплексів для зважування фур.

«За версією слідства, посадовці Укртрансбезпеки у змові із представниками комерційних структур придбали габаритно-вагові комплекси за вартістю, що значно вища від ринкової. До того ж комплектація обладнання не дозволяла їх використання за цільовим призначенням. За висновками профільних експертів, дії чиновників завдали державі збитки на майже 109 мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що правоохоронці провели санкціоновані судом слідчі дії у приміщеннях Міністерства інфраструктури, Укртрансбезпеки та за адресами проживання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено документацію, яка підтверджує функціонування протиправної оборудки.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії.