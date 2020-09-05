У Дніпрі затримали озброєного чоловіка з підробленим посвідченням майора СБУ

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали у Дніпрі кримінальника, який використовував підроблене службове посвідчення майора СБУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Під час обшуків у автомобілі та за місцем проживання псевдопрацівника Служби правоохоронці виявили підроблене посвідчення майора СБУ та елементи для виготовлення ще одного, три пістолети з ознаками переробки під вогнепальну зброю з боєприпасами, обладнання для переробки зброї, 8 поліетиленових пакетів із сировиною з вмістом наркотичних речовин, знаряддя для відкриття замків, засоби зв'язку", - йдеться у повідомленні.

У Дніпрі вилучили підроблене посвідчення СБУ / Фото: ssu.gov.ua

Після проведення відповідних експертиз планується повідомити затриманому про підозру та обрати йому міру запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, імовірно причетних до протиправної діяльності.