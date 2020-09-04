На Харківщині гасять окремі осередки тління, залучили два літаки й вертоліт

На Харківщині відкритого вогню не спостерігається, триває гасіння окремих осередків тління лісової підстилки. Залучили 2 пожежних літаки та 1 вертоліт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що станом на 7 год. 4 вересня відкритого вогню немає, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру.

До гасіння залучено 479 осіб та 78 одиниць техніки, з них від ДСНС 235 людей та 54 одиниці техніки, у тому числі 2 пожежних літаки та 1 вертоліт, якими здійснено 73 скиди (254 тони води).

Крім того, станом на 7:00 4 вересня триває гасіння пожежі в лісовому масиві поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївської міськради, яка виникла 2 вересня. Відкритого вогню не спостерігається, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру.

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До гасіння залучено 7 осіб та 2 одиниці техніки лісгоспу, 15 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки ЗСУ.

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині 2 вересня о 12 год. 54 хв поблизу с. Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві. Близько 15 год через сильний поривчастий вітер (до 15 м/с) змінних напрямків пожежа поширилась в напрямку населених пунктів Гороб’ївка та Гряниківка. Внаслідок пожежі знищено 22 житлових будинки, відселено 33 особи та через отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулася 1 особа. Загальна площа пройдена вогнем орієнтовно складає 500 га, з них 100 га верхової пожежі.

Також, 2 вересня о 12 год. 13 хв до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївської міськради на території Новомосковського лісництва виникла пожежа в лісовому масиві площею 10 га.

Фото: ДСНС