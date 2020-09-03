На Харківщині через пожежі оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня

Харківська регіональна комісія з питань техногенної та екологічної безпеки оголосила надзвичайну ситуацію регіонального рівня через масштабну лісову пожежу на території області.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, передає Укрінформ.

"Прийнято рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня, що сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло", - повідомив Кучер.

Як повідомлялося, на Харківщині 2 вересня поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві, яка знищила щонайменше 22 будинки. Відселено 33 жителів. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га, з них 100 га верхової пожежі.

Також на Харківщині 2 вересня спалахнула пожежа в лісовому масиві поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївського району. За даними ДСНС, її локалізували того дня о 20 годині на площі близько 30 га. Жертв і потерпілих немає.

Фото: ДСНС