Орієнтовні збитки від пожеж на Харківщині - 640 мільйонів

Збитки від масштабної лісової пожежі у Дворічанському районі на Харківщині, за попередніми підрахунками, становлять 644,3 млн грн.

Про це, як передає Укрінформ, повідомили у обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

За даними обласного управління, наразі пожежа не росповсюджується та знаходиться під контролем. У ліквідації надзвичайної ситуації задіяно 2 пожежних літаки АН-32П,1 гелікоптер МІ-8, 2 пожежних потяги, 7 тракторів, близько 90 пожежних автомобілів, сотні людей.

Також лісівники підрахували збитки від пожежі в Чугуївському районі, яка також виникла напередодні. Орієнтовна площа цієї пожежі 45 га, а збитки складають не менше 52,3 млн грн. На розробку згарища знадобиться ще 1,8 млн грн. Збитки від пошкодження лісу – 50 млн.

Як повідомляв Укрінформ, вдень 2 вересня на території Дворічанського району сталася масштабна лісова пожежа. Через вітер вогонь перекинувся на вулицю в селі Гороб’ївка. Згодом рятувальники повідомили, що площа пожежі збільшилася до 400 га, з них 100 га – верхової пожежі. Пізно ввечері стало відомо, що вогнем охоплено пів тисячі га лісів, горіння відбувається навколо трьох основних осередків, а село Гороб’ївка фактично знищене. Там згоріло 22 домоволодіння, понад 50 людей евакуйовано, 33 залишилися без житла.

За фактом пожежі на Дворічанщині слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Також повідомлялося, що вдень спалахнула пожежа поблизу військового полігону в Чугуївському районі. Поліція теж кваліфікувала подію як підпал.

Станом на ранок 3 вересня триває гасіння осередку у Дворічанському районі на площі близько 100 га та окремих осередків у Чугуївському районі.

За словами начальника Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Віталія Склярова площу пожеж уточнюватимуть впродовж десяти днів.

Загалом, за даними обласного управління ДСНС, за 2 вересня на Харківщині виникло 57 загорянь в екосистемах і лісах на площі 573 гектари. Причиною загоряння рятувальники вказують людський фактор.

Фото: dsns.gov.ua