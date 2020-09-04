Харківська і Луганська ОДА мають розробити додаткові заходи для протидії пожежам

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянула питання ліквідації наслідків пожеж у природних екосистемах Луганської та Харківської областей і доручила обом ОДА невідкладно розробити додаткові заходи для протидії пожежам.

Про це інформує Урядовий портал, передає Укрінформ.

Зокрема, за підсумками засідання Луганській та Харківській облдержадміністраціям доручено організувати всебічне забезпечення робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; у разі необхідності забезпечити виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету для надання допомоги та компенсації за втрачене житло.

Крім того, облдержадміністрації мають забезпечити цілодобову роботу штабу та координацію заходів з ліквідації наслідків НС, забезпечити потерпілих харчами і медичними засобами, а також виділення матеріальної допомоги, компенсації за втрачене житло та майно.

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Водночас комісія ТЕБ і НС доручила у найкоротший термін провести обстеження будівель, пошкоджених вогнем, та оформити необхідні документи для відшкодування завданих збитків; відпрацювати питання щодо надання допомоги громадянам у відновленні втраченого житла.

«Крім того, Луганська та Харківська ОДА мають розробити комплекс додаткових заходів щодо протидії пожежам у лісових масивах. А також в одноденний термін підготувати й подати Мінекономіки, Мінрегіону та ДСНС всі необхідні матеріали-обґрунтування та розрахунки для здійснення невідкладних заходів із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», - йдеться у повідомленні.

Міністерству економіки спільно з Мінфіном, Мінрегіоном, Мін’юстом та ДСНС доручено на підставі поданих прогнозних розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів підготувати та подати для розгляду на наступному засіданні уряду проєкт розпорядження КМУ щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення невідкладних заходів із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у тому числі надання матеріальної допомоги населенню.

Як повідомлялося, на Харківщині 2 вересня поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві, яка знищила щонайменше 22 будинки. Відселено 33 жителів. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га, з них 100 га верхової пожежі. Станом на ранок 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га.

Також на Харківщині 2 вересня спалахнула пожежа в лісовому масиві поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївського району. За даними ДСНС, її локалізували того дня о 20 годині на площі близько 30 га. Жертв та постраждалих немає.

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У Луганській області напередодні зафіксували 24 займання сухої трави на площі близько 1200 гектарів. Станом на ранок 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. З опіками різних ступенів важкості госпіталізовано двох військових. Один з них перебуває у тяжкому стані. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків. Триває гасіння 6 осередків займання сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станично-Луганському районах.